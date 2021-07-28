Шкаф съедает все денежные запасы. Почему украинцы бездумно тратят десятки тысяч гривен на одежду

Украинцам сложно экономить на одежде. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Десятки тысяч гривен украинцы тратят на ненужную одежду, которая будет пылиться в гардеробе годами. Психологи видят в этом ментальную проблему – таким образом человек пытается повысить самооценку. Корреспонденты новостей "Сегодня" Ирина Кондрачук и Елена Дронник разбирались в этой проблеме.

Что по цифрам

Несмотря на то, что украинцы и так стали тратить на 20-25% меньше на одежду и обувь из-за карантина, шкафы все равно пополняются новыми бездумными покупками. По подсчетам Госстата, в 2020 году среднестатистический житель страны обзавелся обновками в среднем на 5,5 тысяч гривен каждый.

Больше всего закупились жители крупных городов, меньше – глубинки. Необоснованные расходы на одежду и обувь были не всегда по средствам, как показывает статистика.

Импульсивная покупка – проблема с самооценкой

Психолог Валентин Ким видит причину необоснованных покупок в ментальном здоровье.

"Недостатки собственного статуса мы пытаемся компенсировать одеждой. И это очень плохо, потому что мы не меняемся внутри, мы не меняем себя, свое поведение, свои привычки", – говорит психолог Валентин Ким.

Не только женщины страдают от импульсивных затрат на ненужные вещи. Мужчины часто отдают предпочтение не одежде и обуви, а деталям для автомобиля или инструменты.

"Они тратят средства на новые инструменты, новые принадлежности для машины. То есть это связано не только с одеждой. Понимаете? Благодаря вещам, мы стараемся

действительно компенсировать то, чего нам не хватает ", – пояснил психолог.

Как сэкономить

Чтобы уберечь себя от баснословных трат на ненужные вещи, стилист Максим Нетребко советует обойтись базовым гардеробом:

Для мужчин: брюки, костюм, джемпер, галстук, 6 трусов, носки и 2 майки с плавками;

Женщинам: такое же количество нижнего белья и еще купальник, одни капроновые колготки в год, брюки – раз в 4 года, зимние сапоги – одна пара на 3 года и туфли – на 2 года.

"Есть, на самом деле, правила базового гардероба. Это джинсы, рубашка, какой-то топ или футболка, возможно какой-то тренч или джинсовка. И можно обувь на выбор: что нам в жизни больше необходимо: кроссовки или туфли. Я думаю, можно в 5 тысяч, грубо говоря, вложиться", – рассказывает Нетребко.

Чтобы шкаф не лопнул, пока в пустом кошельке гуляет эхо, эксперт советует покупать новую одежду, исходя из того, что есть и просто дополнять гардероб подходящими вещами.

Подробнее узнать, как можно правильно и экономно подобрать одежду и обувь, в новостях "Сегодня":

Напомним, каждый пятый украинец экономит на обуви и ищет босоножки, кроссовки и сапоги подешевле. Чаще невысокая стоимость привлекает молодежь до 25 лет. Но такой обуви зачастую не хватает даже на один сезон – проблемы с дешевой обувью возникали у троих из четырех опрошенных покупателей. Такие результаты показал опрос Gradus Research.