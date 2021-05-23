Сезонная работа на лето: куда пойти и сколько платят

Некоторые работодатели предлагают трудоустройство на лето с зарплатой до 50 тысяч гривен

Сладкая вата / Фото: Pixabay

Более миллиона украинцев за весь карантинный год получили статус безработных. Из них по состоянию на начало мая 401 тысяча человек никуда так и не устроилась. Возможно, эта цифра сократится еще с началом сезонных работ. И по исследованиям сайтов по поиску работы – почти 40 процентов украинцев хотели бы переехать в другой город именно в Украине на временную работу. Куда же можно устроиться летом и сколько заработать?

В этом в новостях "Сегодня" разбиралась Эльвина Сеитбуллаева.

Жительница Таращи Киевской области Ирина Левченко в сезон работает уже пятый год подряд. Центр занятости направил его на ферму, где выращивают клубнику, малину, капусту, помидоры и огурцы. Женщина добирается до работы за полсотни километров. Говорит, что работать за границей, может, и выгодно, но не хочет бросать семью.

Сейчас она зарабатывает 1000 гривен в неделю, но когда начнется сезон сбора клубники – будет больше. В пик сезона заработок зависит от количества собранного урожая. 5 гривен – за килограмм клубники. За день можно заработать до 500 грн. На работу приглашают независимо от пола и возраста. Работают на ферме в сезон и пенсионеры.

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Жительница села Томиловка Киевской области Людмила Гавгаленко, которая по состоянию здоровья вышла на пенсию 6 лет назад, говорит, что привыкла к родной земле: здесь и продукты вкуснее, и свой огород, и работы хватает.

Все сборщики урожая в поле – официально трудоустроены.

Руководитель ФХ "Томиловское" Сергей Вахний рассказывает:

"У нас работают порядка 20 человек – с понедельника по пятницу. На сезон сбора клубники будет работать 40-50 человек. У нас трехразовое питание, у нас гигиена на каждой плантации – это душевые, умывальники и транспорт в хозяйство".

Однако тем, кому тяжело работать на земле, могут выбрать другие вакансии: фасовщиками, администраторами, строителями.

Перед началом летнего сезона также большой спрос на официантов, барменов, поваров. Зарплата зависит от стажа и профессионализма.

Эксперт рынка труда Елена Кирильевнина говорит:

"По разным позициям она может быть разная. И 15 тысяч, и 20, и встречаются требования работодателей, специалистов кулинарного искусства, за которых они предлагают и 30, 40 и даже 50 тысяч".

Летом можно устроиться продавцом кукурузы, мороженого, сладкой ваты. Заработок зависит от объемов продаж.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о профессиях будущего для Украины – на кого учиться, чтобы через 5 лет была работа.