Сеть АЗС ОККО подняла лимит для некоторых клиентов – кому повезет

ОККО подняли лимиты для некоторых украинцев / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для водителей BlaBlaCar подняли лимит на сети АЗС ОККО, теперь они могут заправить до 30 литров бензина или дизтоплива за один раз.

Об этом сообщает пресс-служба BlaBlaCar.

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Такое решение было принято для того, чтобы повысить эффективность работы BlaBlaCar в условиях военного времени.

Однако чтобы заправиться водителю сервиса нужно обязательно иметь мобильное приложение ОККО с картой лояльности Fishka. После этого добавить номер карты лояльности в профиль на BlaBlaCar и на кассе заправки просканировать свою карту.

После этого вы сможете залить до 30 литров "А-95", Pulls 95 или дизеля.

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Учтите, что лимит установлен на три часа и по истечению этого времени вы сможете еще раз пополнить запас топлива, но в целом не более трех раз в сутки.

"Зеленый коридор" для бензовозов

В Украину начали прибывать машины с топливом из ЕС по так называемому "зеленому коридору". Это означает, что пограничники и таможенники в первую очередь пропускают автомобили с горючим и в случае необходимости открывают для них дополнительные полосы.

В Госпогранслужбе рассказали, что такая задача была поставлена правительством страны, чтобы поскорее преодолеть бензиновый кризис.

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В смежных странах ЕС тоже стараются первоочередно пропускать бензовозы, которые везут дефицитное топливо в Украину или пустые едут за ним назад.

"Сегодня" ранее писали, сколько стоит бензин на популярных украинских заправках и рассказывали, что будет с дефицитом горючего во всем мире в ближайшее время.