Серые сбережения украинцев легализуют. Нужно ли подавать декларации всем без исключения?

Чтобы воспользоваться налоговой амнистией, нужно будет заполнить декларацию и уплатить сбор

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Выйти из тени и легально тратить деньги – это главный принцип налоговой амнистии. Закон о ней приняли депутаты Верховной Рады. Если у вас есть сбережения или имущество, которое приобрели за "серые" деньги, можно будет уплатить налог и таким образом избежать наказания. Значит ли это, что декларации теперь нужно подавать всем без исключения? Нет. Все, кто получает легальный доход, не должны платить никаких дополнительных налогов.

Чтобы попасть под амнистию, нужно будет заполнить декларацию и уплатить сбор. Сколько именно, зависит от того, где расположен дом или квартира, в каком банке хранятся деньги.



Сюжет Валерии Шапоренко

Тем, у кого есть "серые" сбережения, амнистия позволит свободно использовать свои деньги. Потому что с прошлого года в Украине усилили контроль при операциях на сумму более 400 тысяч гривен. К примеру, при покупке квартиры у нотариуса могут возникнуть вопросы.

"Когда ты просто покупаешь что-то в магазине, вопросов к тебе не возникает. Но когда собираешься приобрести дом, земельный участок или тот же автомобиль, могут возникнуть вопросы. Это уже ценная покупка, и ты должен подтвердить, что у средств легальное происхождение, за них уплачены все налоги", – объяснил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Ставки и сроки налоговой амнистии

Закон предусматривает, что за имущество, которое находится в Украине, или деньги на счетах в отечественных банках надо заплатить 5%процентов, за зарубежные активы – 9%.

При этом и без декларации будут считать законными:

квартиру площадью до 120 кв. метров;

дом до 240 кв. м;

автомобиль, дешевле 2,25 млн гривен;

сбережения до 400 тыс. гривен.

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Налоговая амнистия вводится на год – с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го.

Воспользоваться налоговой амнистией не смогут чиновники – чтобы не легализовать коррупционные состояния. Запрет действует для всех, кто работал на государственных должностях последние 15 лет.

Напомним, ранее парламент также вернул уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников.