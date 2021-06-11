Сегодня "Северный поток – 2" начнут заполнять газом: пойдет ли российское топливо в Германию

Строительство "Северного потока - 2" / Фото: Reuters/Anton Vaganov

Прокладчики первой нитки "Северного потока ‑ 2" соединили сварным швом "германскую" и "российскую" морские секции газопровода и уже сегодня, 11 июня, начинаются работы по заполнению трубопровода газом.

Об этом сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG.

В компании добавили, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются и ведутся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Впрочем, это не значит, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию, сообщает Укринформ, ведь пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.

Напомним, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат накладывать санкции против лиц и компаний, реализующих "Северный поток – 2". По его словам, главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

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Также сообщалось, что в Белом доме ранее заявили: нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он уже готов.

В то же время, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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