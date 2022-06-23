Санкциями по секс-шопам: без чего рискуют остаться россияне из-за войны в Украине

Российские секс-шопы остались без западных товаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Секс-шопы в России из-за войны в Украине столкнулись с небывалыми сложностями: европейские товары оказались недоступными из-за санкций, логистика нарушена. Но россияне уже ищут выход из ситуации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Так, по словам основателя сети магазинов укрепления семьи "Розовый кролик" Максимилиана Лапина, европейцы уже сообщили своим российским партнерам, что больше не будут поставлять товары. При этом бизнесмен радуется курсу валют, благодаря чему удается неплохо заработать.

"Мы цены подняли чуть-чуть, также у нас были хорошие запасы товара на Новый год и весну, это дало нам возможность пережить самые тяжёлые два месяца – апрель и май", – говорит он.

Максимилиан Лапин отмечает, что есть договоренности о поставках товаров из Китая, но с этим тоже проблемы: процесс доставки затягивается по времени. Также он рассказал, что в Росиию больше не завозят товары из США.

Реклама

К счастью для россиян, в секс-шопах появится больше отечественных товаров. И цены, как говорит бизнесмен, будут дешевыми.

"Мы продолжили упор на импортозамещение: собственное производство фаллоимитаторов, интимных игрушек, кожаных фетиш- и БДСМ-аксессуаров, лубрикантов, массажных масел, смазок. Качество не хуже, а то и лучше мировых брендов, а цена ниже в разы", – добавил Лапин.

Дефицит в стране

В России начинается дефицит скоростных лифтов, поскольку передовые производители – американский Otis и финский Kone, ушли из страны-агрессора.

Реклама

Без этих компаний российские застройщики не могут найти лифты для своих новостроек, ведь российские производители пока не могут повторить такие конструкции и ищут поставщиков в Китае и Турции.

Читайте в нашем материале о том, почему в Украине боятся секс-шопов и какие покупатели "самые трудные". Также мы писали, сколько россиян могут остаться без работы.