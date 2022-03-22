Самый мощный за 14 лет: Россия на пороге масштабного кризиса из-за оттока денег из банков

Россияне штурмовали банкоматы, чтобы забрать все деньги в канун войны с Украиной / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Финансовая система России, получившая серьезный удар после введения санкций западными странами, продолжает рушиться уже из-за действий граждан РФ.

Как свидетельствуют данные Центробанка РФ, россияне в феврале этого года вывели из банков 3,5% своих средств, или 1,2 трлн рублей.

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Примечательно, что массово забирать свои сбережения жители России стали за шесть дней до того, как их "доблестная" армия начала полномасштабную войну против Украины.

"В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), показывает статистика Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса", – сказано в публикации.

При этом сейчас в Центробанке отмечают, что спрос населения на рублевую и валютную наличность появился из-за "негативного информационного фона в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков".

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Вместо Европы – Азия

После того, как Россию начал покидать крупный международный бизнес, РФ решила обратить взор на азиатский рынок. Речь идет о налаживании отношений с Турцией, Монголией, Китаем, Ираном и Индией.

Согласны сотрудничать с Россией индийские представители, несмотря даже на западные санкции.

Но в краткосрочной перспективе пустые площади в торговых центрах вряд ли заполнят арендаторы в ближайшие полгода – процесс выхода на новые рынки занимает время. Весь этот период ТРЦ будут терпеть убытки.

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Ранее мы рассказывали, что некоторые европейские страны начинают отказываться от поставок российского газа и активно ищут замену РФ.