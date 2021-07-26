Самолеты "Антонова" хотят собирать в Канаде: в "Укроборонпроме" назвали причину

Компанию Антонов-Канада создали для продвижения на международный рынок самолетов

Самолеты Ан-74 хотят собирать в Канаде. Фото: facebook.com/antonov.company

Для выпуска самолетов на международных рынках ГП "Антонов" создал дочернее предприятие "Антонов-Канада "в провинции Квебек (Канада).

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпома".

В компании "Антонов-Канада" планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200. Затем эти самолеты хотят продавать, в частности, и в Северную Америку.

Как заявили в "Укроборонпроме", один из главных недостатков самолета – зависимость от компонентов, произведенных в России (эти детали устарели и не позволяют получить сертификацию на американских и европейских рынках).

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Что известно о самолете Ан-74ТК-200:

предназначен для перевозки 52 пассажиров и грузов весом до 10 тонн;

максимальная взлетная масса самолета – 36,5 тонн;

максимальная высота полета – 10100 м;

крейсерская скорость – 600-700 км/ч;

дальность полета с грузом 10 тонн – 950 км;

экипаж состоит из двух человек.

Ранее Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

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