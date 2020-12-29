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Минобороны заказало у "Антонова" три самолета Ан-178 для армии

29 декабря, 14:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Впервые за годы независимости Украины

Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На первых этапах ВСУ получат три новых военно-транспортных самолета АН-178 – их можно будет использовать для транспортировки грузов, доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", – заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поручил руководству ГП "Антонов" разработать комплексный план по ​​восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

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Кроме того, президент предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

"Также – разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее,"Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих, их заменили американские корпорации.

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Минобороны Антонов Владимир Зеленский Ан-178
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