Самая длинная зима за 6 лет: Украина до сих пор качает газ из подземных хранилищ

Несмотря на официальное окончание отопительного сезона, Украина продолжает отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ). Этот процесс продолжается без перерывов уже в течение полугода – с 20 октября 2020-го. За это время запасы газа уменьшились на 45,7%.

По состоянию на 19 апреля 2021 года (это самая свежая информация) в ПХГ находилось 15,44 млрд куб. м газа. За последние отчетные сутки из хранилищ отобрали 19,83 млн кубометров газа, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

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На этом фоне импорт газа в Украину упал в 5,7 раза по итогам первого квартала 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года. Крупные запасы в подземных хранилищах позволили Киеву не тратить средства на закупку дорогого "зимнего" газа на внешних рынках.

К слову, прошлый сезон закачки газа в украинские подземные хранилища стал рекордным: к старту отопительного сезона 2020-2021 в ПХГ накопили 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в начале отопительного сезона 2019-2020 годов.

Напомним, в Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ для населения. Действовать они будут до 30 апреля 2022 года. Годовую цену введут по умолчанию для всех потребителей, но в добровольном порядке можно будет выбрать и месячный тариф.

А тем временем в Бердянске Запорожской области впервые за полвека ремонтируют аварийный газопровод:

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