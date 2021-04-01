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Отопительный сезон закончился досрочно: в Украине уже отключают батареи

1 апреля, 11:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Большинство населенных пунктов остановит подачу тепла со следующей недели

Отопительный сезон раньше срока завершает ряд городов Украины. Сегодня, 1 апреля, отключать тепло начали в Павлограде Днепропетровской области и Горишних Плавнях на Полтавщине. В Хусте на Закарпатье отопительный сезон завершился еще 29 марта, а в Харькове котельные работают по 4-8 часов в сутки, сообщают новости "Сегодня".

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Но большинство городов все же будет заканчивать отопительный сезон со следующей недели. В частности, с 5 апреля централизованное отопление начнут отключать в Киеве.

Напомним, условием для окончания отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха не менее 8 градусов тепла, причем данный параметр должен наблюдаться на протяжении пяти дней подряд.

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Ранее мы также рассказывали, как владельцам автономных котлов в Кривом Роге насчитали заоблачные долги за отопление.

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отопление тепло отключение отопительный сезон

Источник: Сегодня

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