С опарышами и гнилью: россиян ужаснули "подарки" от власти на день РФ (видео)

Россиян шокировали "подарки" от власти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 12 июня, в РФ отмечали день России. В честь этого события пенсионерам раздали "подарки". Они достались и вдовам российских оккупантов, погибших во время полномасштабной войны в Украине.

"Сегодня" показывает, какие видео распространились в сети с "подарками" от власти российского агрессора.

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Лимоны гнилые, в крупе опарыши

В одном из видео женщина делает распаковку "подарка", который от власти достался пенсионерке из их семьи. Следовательно, дарят на день РФ пакет крупы пшеничной, гнилой лимон, по пакету сахара, гороха, макарон и овсянки, а также банку консервы.

Уже в следующем кадре женщина показывает крупу в кастрюле и выкрикивает "О боже, что это?". На видео видно, как среди круп ползают опарыши.

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На день РФ в третий раз вывезли из Украины ворованный металл

Ранее "Сегодня" рассказывали, что россияне третий раз вывезли судами под флагом РФ из украинского порта металлопрокат. Это произошло именно в день, когда агрессор отмечает государственный праздник России.

"Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Таков он, день России. День убийцы и мародера", – написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как мы уже писали, генеральный директор предприятия "Каметсталь" Дмитрий Липпа заявил, что РФ расплатится за украденное. Однако удар по агрессору через награбленное будет еще раньше, поскольку вряд ли всю эту продукцию удастся реализовать.

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"Сегодня" также рассказывали, как у Украины есть бороться с воровством металла и зерна и как война в Украине влияет на ресурсы в США.