З опаришами і гниллю: росіян вжахнули "подарунки" від влади на день РФ (відео)

Росіян шокували "подарунки" від влади / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У неділю, 12 червня, у РФ відзначали день Росії. На честь цієї події пенсіонерам роздали "подарунки". Вони дісталися і вдовам російських окупантів, які загинули під час повномасштабної війни в Україні.

"Сьогодні" показує, які відео розповсюдилися в мережі із "подарунками" від влади російського агресора.

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Лимони гнилі, в крупі опариші

В одному з відео жінка робить розпаковку "подарунку", який від влади дістався пенсіонерці з їхньої сім'ї. Отже, дарують на день РФ пакет крупи пшеничної, гнилий лимон, по пакету цукру, гороху, макаронів та вівсянки, а також банку консерви.

Уже в наступному кадрі жінка показує крупу в каструлі і вигукує "О боже, що це?".На відео видно, як серед круп повзають опариші.

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На день РФ втретє вивезли з України крадений метал

Раніше "Сьогодні" розповідали, що росіяни втретє вивезли суднами під прапором РФ з українського порту металопрокат. Це сталося саме в день, коли агресор святкує державне свято Росії.

"Росія в порту святкує по-справжньому. Черговим відправленням краденого металопрокату з порту. Втретє. Такий він, день Росії. День вбивці та мародера", – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як ми вже писали, генеральний директор підприємства "Каметсталь" Дмитро Липпа заявив, що РФ розплатиться за вкрадене, однак удар по агресору через награбоване буде ще раніше, оскільки навряд чи всю цю продукцію вдасться реалізувати.

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"Сьогодні" також розповідали, як Україна має боротися з крадіжкою металу та зерна і як війна в Україні впливає на ресурси в США.