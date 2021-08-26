Рынок топлива: когда начнет дешеветь бензин

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Во второй половине августа на рынке топлива установились два вялотекущих тренда: бензин и дизель медленно дешевели, сжиженный газ так же медленно дорожал. Актуальных вопроса тоже два: когда бензин и ДТ начнут заметно дешеветь вслед за нефтью, и когда прекратится рост цен на автогаз?

О том, что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Минэкономики по состоянию на вечер 25 августа не обнародовало новые рекомендованные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действовать в ближайшую декаду, а сами операторы их снижать не спешили, хотя в опте, по словам экспертов, цены заметно упали.

Пока максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 31,67 грн/л, на "обычный" дизель – 28,64 грн/л.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Цены на премиум-топливо и автогаз не регулируются.

В итоге средняя по Украине стоимость бензинов упала в пределах статистической погрешности – на 2 коп./л, дизель подешевел чуть заметнее – на 5 коп./л. Автогаз подорожал на 2 коп./л.

Но по регионам цены менялись заметнее. Больше всего подешевело топливо на Днепропетровщине: бензины на 20 коп./л, ДТ – на 34 коп./л. Еще в 11-ти областях средние цены на горючее снизились на 4-8 коп./л, в 12-ти областях и в Киеве цены на бензины сохранились.

Автогаз продолжил дорожать, хотя и намного медленнее, чем неделю назад, когда его цена выросла еще на 20 коп./л. В среднем подорожание составило 4-8 коп./л, самый большой рост цен на Харьковщине, где стоимость газа одна из самых низких по стране – на 15 коп./л, или до 17,35 грн/л. Цены сохранились в четырех областях и в Киеве.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве, причем с 16 августа они не изменились. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,77 грн/л, газ – 17,79 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,64 и 31,59 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, На ДТ – в Николаевской области: 27,80 грн/л. Самый дешевый газ в Киеве – 17,21 грн/л. Цены также не изменились.

Очевидно, что разброс цен сохранился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 9,1% (2,56 грн/л), по А-95 – 7,9% (2,30 грн/л), по дизелю – 6,6% (1,84 грн/л), по автогазу – 3,4% (0,59 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,30 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,20 грн/л.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,20 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,46 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты обращают внимание на значительное снижение оптовых цен как на бензин, так и на дизтопливо.

"Прогнозированный ранее обвал цен на дизтопливо прогрессировал всю неделю, забрав 65 коп./л (-2,4%), столько же — у бензинов (64 коп./л, или -2,3%). При этом ценники еще таят в себе потенциал для дальнейшего снижения", – говорит Сергей Куюн.

По словам эксперта, основными причинами ниспадающих ценовых трендов были: охлаждение нефтяных котировок, которые за неделю упали с 71 до 66 долл./барр. (-7,5%), поступление новых, более дешевых партий по морю, рост переработки и активная сбытовая политика "Укртатнафты", за последний месяц увеличившей производство всех видов топлива и снизившей оптовые цены.

Геннадий Рябцев отметил, что в году есть несколько периодов, в которые цены на топливо не меняются, один из них – последняя декада августа, когда Украина празднует День Независимости.

"Трейдеры в конце лета "взяли отпуск", – говорит Геннадий Рябцев. – Цены в опте снизились, наблюдается избыток дизтоплива, но розница пока не отреагировала, хотя есть все основания. Возможно, ждут публикации новых рекомендованных цен от Минэкономики".

А вот сжиженный газ продолжает дорожать в опте, констатировал Артем Куюн. Средняя цена оптовых партий сжиженного газа за неделю выросла на 300 грн/т, до 29 500 грн/т. В ряде регионов цены достигли 30 000 грн/т. Начали появляться первые признаки нехватки ресурса.

По словам эксперта, намечается легкий дефицит автогаза в Киевской области. Ресурсное наполнение восточного региона трейдеры оценивают неоднозначно. Так, в связи с задержкой законтрактованных на средину августа объемов у ряда оптовиков запасы сократились до минимума, тогда как другие трейдеры говорят о достаточном наполнении своих баз.

В западных областях операторы отмечают нехватку ресурса, а имеющиеся редкие предложения уже превышают в цене 30 000 грн/т. В южных регионах топлива пока достаточно благодаря регулярным морским поставкам.

Соответственно, не падают цены и в рознице.

"Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 4 коп./л, до 17,46 грн/л, – отметил Артем Куюн. – На АЗС AMIC и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 23 коп./л и 22 коп./л, до 17,58 грн/л и 17,65 грн/л. Автогаз на станциях "Автотранс" подорожал на 25 коп/л, до 17,68 грн/л, на SUNOIL и Motto – на 17 и 15 коп./л, до 17,15 до грн/л и 17,56 грн/л соответственно. В сети Prime за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,40 грн/л. Такие сети, как BVS, Chipo, "Овис", Marshal, Mangо, "Катрал" и другие, подняли цены на 5-30 коп./л".

Отметим, что все эти операторы относятся к нижнему ценовому сегменту, в котором топливо стоит дешевле, чем у премиум-брендов, почти на гривню.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов совпадают: и Сергей Куюн, и Геннадий Рябцев говорят, что в ближайшие дни бензин и дизтопливо должны заметно подешеветь.

"Все описанные выше факторы должны снизить цены в рознице на 40-50 коп./л, что мы увидим в очередной "рекомендации" Минэкономики", – утверждает Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев также подсчитал, что накоплен потенциал для снижения цен на бензин и дизтопливо минимум на 50 коп./л. То есть А-95 должен подешеветь ниже 30 гривен, а то и до 29,50 грн/л.

Артем Куюн считает, что стоимость газа находится на пике или близка к нему.

"Импортные поставки вышли на режим, увеличивает производство "Укртатнафта", в сентябре может снова стать очень привлекательным море, это аргументы в пользу стабильности цен, – анализирует Артем Куюн. – Однако ждать заметного падения в ближайшее время не стоит: спад потребления не раньше конца сентября, на российском рынке сохраняется ажиотаж, на сентябрь российские компании предлагают ресурс по 770 долларов/т. На сегодняшний день обоснованная цена газа – 18,30 грн/л".

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