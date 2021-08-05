Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС

Сжиженный газ для авто будет дорожать и в дальнейшем, уверены специалисты

Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня" / Фото: AFP, Сегодня

Средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС достигла рекордных 17,07 гривен за литр. Прошлый рекорд был установлен накануне – 16,88 грн/л. При этом эксперты уверены: стоимость LPG в ближайшее время не снизится.

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Об этом говорят данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

Где и как выросла цена на газ

В сети SOCAR стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн.

стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн. На станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн.

топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн. В сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис" – на 20 копеек за литр.

– на 20 копеек за литр. Сети ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" и "Mango" – на 22-55 копеек за литр.

Прогноз цен на автогаз

По прогнозам экспертов, сжиженный газ будет дорожать, поскольку потенциал роста оптовых цен (2,55 грн/л) не выбран, а ресурса на рынке – небольшой дефицит. Как уже говорил эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн, в первую неделю августа рост цен может составить 50 копеек за литр, что мы сейчас и наблюдаем.

"Основным фактором подорожания является дефицит ресурса, вызванный снижением поставок крупнейших внешних производителей – это РФ, Беларусь. Давление на цены оказало и сокращение импорта по морю на 25% – до 12 тыс. т (весь рынок газа – более 100 тыс. т в месяц). Как правило, в прошлые годы морские поставки автогаза каждое лето дешевели. Поэтому трейдеры увеличивали объемы поставок, что дополнительно снижало цены. Нынешним летом из-за роста цен на нефть этого не произошло", – заявлял эксперт.

Напомним, только за июль розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, подвел итоги эксперт Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. В последнюю неделю месяца "зеленое топливо" дорожало, но темпами вдвое более низкими, чем раньше.

2 августа цена на LPG достигла очередного рекорда – 16,88 грн/л. В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур груп" на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л. Сети "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango, "Фактор", Marshal, "Авантаж 7", "Катрал" повысили цены в пределах 5-20 коп./л.

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Также сообщалось, Кабинет министров Украины в очередной раз повысил предельную цену на бензин, для дизельного топлива показатель немного снизился. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, теперь c учетом разрешенной наценки: стоимость литра бензина не должна превышать 31,86 грн (+22 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,24 грн (-1 коп.).

По итогам последней недели самые высокие цены на все виды нефтепродуктов зафиксированы в Луганской области, а самые низкие – в Сумской.

Тем временем, НАБУ обвиняет председателя Харьковского областного совета в вымогательстве. Подробности можно узнать в выпуске "Сегодня":

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