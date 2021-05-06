Рынок топлива: будет ли дальнейшее подорожание бензина

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Нефтепродукты на майские и пасхальные праздники дорожали, как и прогнозировали наши эксперты, но цены выросли только на бензины. По дизтопливу цены менялись разнонаправленно, а по сжиженному газу наметился заметный тренд на удешевление.

О том, что произойдет с ценами на горючее в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Самым заметным оказался рост цен на бензины, причем А-95 подорожал заметно больше, чем А-92. Если на "второй" бензин цены в среднем по Украине повысились на 14 коп./л, то на "пятый" они выросли в 1,5 раза больше – на 21 коп./л. Самый большой рост был в восточных областях: в Донецкой – на 41 коп./л, в Луганской – на 38 коп./л.

Максимальная цена на бензин А-92 в Луганской области: 29,29 грн/л (+20 коп./л). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 30,38 грн/л (+12 коп./л).

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,02 грн (+2 коп.), литр А-95 – 28 грн (+3 коп./л.).

На дизтопливо цены менялись разнонаправленно. После повышения цен в конце апреля на 10-25 коп./л в зависимости от региона ДТ с 26 апреля по 5 мая подорожало на 1-9 коп./л в семи областях и в Киеве, подешевело на 1-26 коп./л в пяти областях, в 12 областях цены не изменились. Больше всего ДТ подешевело в Днепропетровской области – на 26 коп./л. Дизтопливо снова самое дешевое в Сумской области – 27,65 грн/л (было 27,83 грн/л), а не в Харьковской (27,70 грн/л, цена не изменилась), самое дорогое – в Киеве – 29,78 грн/л.

Средняя цена на автогаз снизилась на 4 коп./л, до 15,77 грн/л. Самый дорогой газ в Луганской области – 16,17 грн/л (цена не изменилась), самый дешевый в Черниговской – 15,42 грн/л (-11 коп./л).

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 8,4% (2,27 грн/л), было 7,7%, по А-95 – 8,5% (2,38 грн/л), было 8,2%, по дизелю – 7,7% (2,13 грн/л), было 7,5%, по автогазу – 4,9% (0,75 грн/л), было 4,2%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,91 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,85 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,23 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,77 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты надеются, что риска дефицита дизтоплива больше не существует. Произошло это благодаря заявлениям белорусских производителей обеспечить полностью потребности Украины в дизеле, несмотря на плановые ремонты. В связи с этим нет и единого тренда на изменение цен на ДТ у нас, они корректируются в зависимости от имеющихся запасов и спроса в том или ином регионе.

А вот заметный рост цен на бензины Геннадий Рябцев объяснил просто: 30 апреля истек срок меморандума между Кабмином и нефтетрейдерами о граничных ценах на бензин А-95 – не выше 30 грн/л.

"Договоренности продлены не были, и розничные цены снова пошли вверх, – констатирует Геннадий Рябцев. – Пока рост небольшой, в пределах 20 коп./л, но потенциал повышения цен не исчерпан. Он составляет до одной гривне на литре".

Сергей Куюн конкретизировал, что розничные сети АЗС с 30 апреля по 5 мая подняли цены на бензины и дизтопливо в пределах 0,2-1 грн/л.

В частности, на WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. Топливо в сети Motto подорожало на 3-12 коп./л: А-92 – до 26,38 грн/л, А-95 – до 27,21 грн/л, ДТ – до 26,21 грн/л.

"БРСМ" на 23 коп./л повысила стоимость только бензинов, в сети "Параллель" цена бензинов выросла на 30–50 коп./л, на заправках BVS, Marshal и "Укргаздобычи" цены на топливо повысились на 5–50 коп./л.

"Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. С начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%. Мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за этот период подорожали на 9%, до 23,82 грн/л, бензинов – на 6%, до 26,36 грн/л и 27,26 грн/л за А-92 и А-95 соответственно", – анализирует Сергей Куюн.

Артем Куюн отметил, что сжиженный газ в рознице продолжает дешеветь при имеющемся профиците ресурса. Сеть АЗС "Приват", владеющая самым большим количеством газовых модулей, с 30 апреля по 5 мая снизила розничные цены в среднем на 8-11 коп./л, до 15,06-15,07 грн/л.

"Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Черниговской и Херсонской областях, где ресурс подешевел на 55 коп./л и 40 коп./л, до 14,00 и 14,85 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 10-35 коп./л", – уточнил Артем Куюн.

Также снизила цены и сеть Marshal. Автогаз в этой сети подешевел на 20 коп./л, до 15,00 грн/л. ­В то же время "БРСМ-Нафта" и Motto в Днепропетровской области подняли цены на 30 коп./л, до 14,99 грн/л и 14,88 грн/л соответственно.

Средняя цена автогаза 5 мая по Украине составила 15,77 грн/л (-2 коп./л к 30 апреля).

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют, что рост цен на бензины и ДТ продолжится, но расходятся в деталях.

"До конца недели и на очередные праздники, мы скорее всего, увидим подорожание по всем видам топлива, кроме автогаза, в пределах 20 коп./л", – утверждает Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн говорит, что потенциал подорожания по А-95 составляет 1 грн/л, по А-92 – 1,5 грн/л, но как быстро он реализуется, пока прогнозировать сложно в связи с большим количеством выходных. А вот на дизтопливо в ближайшую неделю цены в рознице повышаться не должны. Но во второй половине мая возможен их рост, если объем поставок из Беларуси окажется меньше ожидаемого.

Артем Куюн прогнозирует, что из-за профицита снижение цен на автогаз в ближайшую неделю продолжится.

"Газ может подешеветь на 30-50 коп./л в зависимости от региона", – говорит Артем Куюн.

То есть, средняя цена может быть 15,20-15,50 грн/л.

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