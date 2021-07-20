Рынок топлива: автогаз стремительно дорожает, цены бьют рекорды

В Украине начал дорожать сжиженный автомобильный газ – цены за неделю выросли на 60 коп./л, и эксперты говорят, что это далеко не предел. Зато почти остановились цены на бензин и дизтопливо.

О том, что будет с ценами на этой неделе, рассказали наши эксперты: аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

За минувшую неделю бензин А-92 в среднем подорожал на 6 коп./л, А-95 – на 12 коп./л, ДТ – на 8 коп./л. По областям рост цен был неравномерным: от 1-2 коп./л до 20 коп./л и более. Самый большой рост цен зафиксирован в Луганской области: 36 коп./л – А-95 (до 31,83 грн/л).

Самые высокие цены на все виды нефтепродуктов снова в Луганской области: А-92 здесь стоит 30,77 грн/л, А-95 – 31,83 грн/л, ДТ – 29,69 грн/л, автогаз – 16,61 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 стоит 28,19 грн/л, А-95 – 29,16 грн/л, на ДТ и автогаз – в Николаевской – 27,80 и 15,60 грн/л соответственно.

Автогаз дорожал намного быстрее, чем бензины и ДТ. Цены на него выросли минимум на 30 коп./л в Николаевской области до максимального подорожания на 79 коп./л в Луганской области. В большинстве регионов газ подорожал на 50-60 коп./л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 9,2% (2,58 грн/л), было 8,4%, по А-95 – 9,2% (2,67 грн/л), было 8,5%, по дизелю – 6,8% (1,89 грн/л), было 6,2%, по автогазу – 6,5% (1,01 грн/л), было 5,5%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,26 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,25 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,49 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 16,00 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Геннадий Рябцев говорит, что исчезает главная причина роста цен на бензины и ДТ – дорогая нефть. Цены на нее не только не повышаются, но и постепенно идут вниз. По его словам, цены на нефть упали более чем на три доллара за баррель после того, как ОПЕК+ преодолела внутренние разногласия и согласилась увеличить добычу. Сейчас нефть продают по 71 долл./баррель. Напомним, в начале июля было почти 76 долл./баррель.

Кабмин огласил новые рекомендованные цены в рознице. С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС на конец июля не должна превышать 31,87 грн/литр, на дизтопливо – 29,60 грн/л.

Как сообщил нам Игорь Егозаров, средняя цена по стране бензина А-92 составила 29,26 грн/л, бензин А-95 подорожал до 30,25 грн/л, дизтопливо – до 28,49 грн/л).

"Дискаунтеры подтягивались вслед за крупными сетями, но основной рынок всю неделю цены не менял, поэтому подорожание оказалось небольшим, в пределах 10-12 коп./л", – добавил Игорь Егозаров.

Намного более напряженная ситуация сложилась на рынке сжиженного газа. Артем Куюн говорит, что за 16-19 июля средняя цена газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л.

"В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 г. – 16,03 грн/л, – отметил Артем Куюн. – При этом цена газа в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стеллу 17,49 грн/т, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л".

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л. Газ на "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп./л, до 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 коп./л — до 15,87 грн/л. Такие сети, как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие, подняли цены на 10-80 коп./л.

По словам Артема Куюна, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива оптимистичны: цены на них должны на этой неделе остановиться.

"Нет оснований, чтобы розничные цены на бензин и ДТ на этой неделе заметно повышались, – говорит Геннадий Рябцев. – Возможны небольшие корректировки вверх в отдельных региональных сетях, где стоимость ниже среднерыночной. В опте на границе цены не только стабилизировались, но и намечается тренд на их снижение. Инерция "дорогой нефти" закончилась, то есть топливо из нефти по 75 и выше долларов за баррель уже продано, и теперь на зарубежный рынок поступает более дешевое горючее. Будет интересно, как отреагирует рынок, если новые рассчитанные Кабмином цены окажутся ниже предыдущих. Пока они было только выше, и трейдеры охотно следовали рекомендациям правительства".

С ним согласен и Игорь Егозаров. Он прогнозирует, что никакого движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит.

Неутешительный прогноз по ценам на газ дал Артем Куюн. Он ожидает подорожания за неделю еще на 30-40 коп./л, итого за две недели на гривню или почти на 7%, что достаточно заметно для кошельков экономных водителей.

Основным фактором подорожания Артем Куюн назвал рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Он уточнил, что с начала июля оптовая цена газа возросла на 3000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л в рознице. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 коп./л.

"О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются", — сказал Артем Куюн.

Эксперт прогнозирует, что напряженность на украинском рынке продлится еще одну-полторы недели.

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