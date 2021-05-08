Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето

Ryanair распродает 100 тысяч билетов по Европе / Фото: Depositphotos
Несмотря на то, что Италия продлила ограничения для туристов, крупнейшие европейские лоукостеры продолжили активно назначать "летние" рейсы в эту страну из Украины. Например, на днях Wizz Air анонсировал начало полетов из Львова в Неаполь на 12 июня. Его главный конкурент Ryanair тоже запланировал новые рейсы из Украины в Италию.
Сайт "Сегодня" составил список новых лоукост-маршрутов, которые позволят украинцам добраться до Италии:
- с 17 мая: Львов – Болонья, Ryanair (билеты от 14,99 евро);
- с 18 мая: Киев – Болонья, Ryanair (от 9,99 евро);
- с 1 июня: Киев – Венеция, Wizz Air (от 509 гривен); Киев – Неаполь, Wizz Air (от 1199 гривен);
- с 2 июня: Киев – Неаполь, Ryanair (от 14,99 евро); Киев – Катания (Сицилия), Wizz Air (от 689 гривен);
- с 4 июня: Харьков – Милан, Ryanair (от 9,99 евро);
Читайте также: Из аэропорта "Борисполь" можно будет улететь в Ужгород: когда запустят рейсы и сколько стоят билеты
- с 12 июня: Львов – Неаполь, Wizz Air (от 1369 гривен);
- с 3 июля: Львов – Венеция, Ryanair (от 16,99 евро);
- с 4 июля: Львов – Бари, Ryanair (от 16,99 евро).
А до Рима оба лоукостера начнут летать почти каждый день (в июне – за исключением нескольких воскресений):
- Ryanair: из Львова и Киева – от 12,99 евро;
- Wizz Air: из Львова – от 789 гривен, из Одессы и Киева – от 509 гривен.
Напомним, из-за желания поскорее вернуть туристов в страну Италия раньше всех в Европе введет паспорта вакцинации. Власти страны уверены, что благодаря итальянскому паспорту вакцинации туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если смогут доказать, что вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.
Тем временем, с вакцинацией в Украине все не очень радужно. Президент требует от правительства, чтобы ко Дню Независимости большинство украинцев уже имели прививку от коронавируса. Но для этого темпы вакцинации нужно значительно ускорить.
Новости на эту же тему: