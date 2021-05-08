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Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето

8 мая, 13:31

Ксения Капустинская

Из неприятного: отдохнуть в Италии летом можно будет только при условии, что турист вакцинировался от коронавируса и сможет это доказать

Ryanair распродает 100 тысяч билетов по Европе / Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что Италия продлила ограничения для туристов, крупнейшие европейские лоукостеры продолжили активно назначать "летние" рейсы в эту страну из Украины. Например, на днях Wizz Air анонсировал начало полетов из Львова в Неаполь на 12 июня. Его главный конкурент Ryanair тоже запланировал новые рейсы из Украины в Италию.

Сайт "Сегодня" составил список новых лоукост-маршрутов, которые позволят украинцам добраться до Италии:

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А до Рима оба лоукостера начнут летать почти каждый день (в июне – за исключением нескольких воскресений):

Напомним, из-за желания поскорее вернуть туристов в страну Италия раньше всех в Европе введет паспорта вакцинации. Власти страны уверены, что благодаря итальянскому паспорту вакцинации туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если смогут доказать, что вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

Тем временем, с вакцинацией в Украине все не очень радужно. Президент требует от правительства, чтобы ко Дню Независимости большинство украинцев уже имели прививку от коронавируса. Но для этого темпы вакцинации нужно значительно ускорить.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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