Руководитель "Укрзализныци" Юрик собрался в отставку

Его заявление об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временно исполняющего обязанности удовлетворили

Иван Юрик уходит в отставку. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Укринформ

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик уходит в отставку – его заявление об увольнении удовлетворил наблюдательный совет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить указанное заявление и принять соответствующее решение.

Его преемником может стать Александр Камишин. Его назначение правительству рекомендовал Наблюдательный совет, который также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета.

Что известно об Иване Юрике

С 2017 года является замдиректора Офиса привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины. С июня 2018 по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзализныци". С 14 июня 2019 года является членом правления УЗ.

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С 15 апреля по 25 августа 2020 года Юрик был временным главой УЗ.

Напомним, в марте этого года полномочия председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака были досрочно прекращены. Исполнение его обязанностей было возложено на Ивана Юрика, который ранее уже был и.о. главы УЗ.

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