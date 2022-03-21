Рубль слабеет: сколько стоит валюта агрессора на бирже, и что будет дальше

Что происходит с рублем на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Утром 21 марта на Московской бирже рубль в бивалютной корзине подешевел, однако с начала торгов 21 марта валюта выросла в цене по отношению к доллару. Такое явление есть следствием неопределенности участников рынка, которые ждут новостей об антироссийских санкциях со стороны Запада, а также дополнительной информации относительно войны между Россией и Украиной.

Данные Investing свидетельствуют, что с первой минуты торгов курс доллара был 105 руб. за долл. (+18 копеек к уровню предыдущего закрытия), а евро стоил 116,73 руб. (+1,93 руб. до уровня закрытия пятницы). Поэтому пока доллар слабеет по отношению к доллару и евро.

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По состоянию на 11: 56 по киевскому времени курс рубля составлял 104,53 руб. за долл.

Динамика курса рубля за месяц / Фото: Investing.com

Доллар в банках и обменниках

На основе информации Investing, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара 21 марта составил 88,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем, средний курс покупки упал на 543 коп, средний курс продажи упал на 778 коп.

Лучшие курсы покупки составили 100-99,9 руб. за доллар, лучшие курсы продаж: 116-116,1 руб. за доллар.

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Зато в обменниках очень быстро заканчиваются доллары и евро, россияне буквально штурмуют их. Курс доллара в обменниках 21 марта колеблется от 108 до 250 руб/долл.

На курс давит и решение США о запрете ввоза в Россию наличной валюты, поэтому впоследствии ее дефицит станет еще глубже.

Инвесторы ждут новостей о санкциях

Как сообщает "Интерфакс", руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе встречах в рамках ЕС, "Большой семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций.

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В частности, в четверг ожидается прибытие в Брюссель Байдена. В саммите G7 примет участие и Япония.

Заметим, что ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами ЕС российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Что будет с рублем дальше?

Как сообщил "Сегодня" экономист Алексей Кущ, санкции только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры в отношении рубля к доллару еще нельзя предсказать.

Слабеть рубль будет и от того, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе из Европейского

"Это еще только начало. Я думаю, что пик ослабления рубля будет где-то осенью. Через 3-4 месяца", — отметил Кущ.

Ждать ли дефолта?

Главный стратег АТОН Александр Кудрин в интервью изданию The Bell объяснил, что Россия имеет право до 25 мая погашать долги из своих резервов, на которые наложили арест.

По его словам, платеж России возможен, но на каждом уровне прохождения платежей есть своя служба комплаенса, что может привести к тому, что технически деньги на счета инвесторов поступят с задержкой.

В агентстве S&P тоже отметили, что проблемы с платежами России связаны с международными санкциями.

"Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями", – сообщили S&P.

Рейтинг СС, который агентство выставило России, означает высокую уязвимость, то есть дефолт еще не произошел, но он фактически неизбежен. Сейчас от дефолта РФ отделяет одна позиция в рейтинге.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом доллара в Украине после войны, и рассказывали, сможет ли РФ повторить иранский сценарий.