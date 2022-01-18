Российский фондовый рынок рекордно просел – что происходит на бирже

Что происходит на российском фондовом рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский фондовый рынок продолжил падение после рекордного проседания в пятницу, 14 января.

Об этом свидетельствуют показатели Московской биржи.

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Во вторник, 18 января, индекс биржи упал на 2,7%, а курс доллара относительно российского рубля вырос на 0,08%, до 76,15 руб.

В пятницу же основные индексы российского фондового рынка просели до минимума с весны 2020 года.

Лидерами падения во вторник стали ценные бумаги компаний:

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"Распадская" (-2,45%, до 416,52 рубля)

"Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля)

"Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублей)

"Норникель" (-1,91%, до 21 404 рубля).

По мнению представителей РФ такое падение вызвано ухудшением отношений с Украиной и обострением ситуации на украинской границе.

Также фондовый рынок отреагировал на сообщения о возможности введения санкций против российских банков.

"Больно уже смотреть на это каждый день – как намерение России воевать с Украиной убивает наш фондовый рынок. Сегодня обвал индексов во второй половине дня ускорился. Месяц такой военной истерии – и фондовый рынок России почти исчезнет", – пишет канал Proeconomics.

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Что будет с курсом в случае вторжения РФ

Как рассказал ранее руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, гривня продолжает ощущать на себе давление из-за резкого нарастания геополитических рисков.

К таким относятся переговоры России с НАТО, которые не принесли ожидаемого смягчения ситуации и вызвали еще большую напряженность.

Из-за негативных новостей инвесторы начали массово продавать украинскую гривню, и в случае военного вторжения эта тенденция только ускорится, что вызовет девальвацию национальной валюты.

"Сегодня" также писали, что об опасности военного вторжения заговорили после массовой хакерской атаки на сайты органов власти, и рассказывали, что будет с долларом в первые месяцы года.