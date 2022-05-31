Российская "Татнефть" потеряла все: что с ней сделали в Украине

У "Татнефти" арестовали активы и имущество / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня, wikimedia

В Украине на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" наложили арест. Владельцев подозревают в финансировании насильственного изменения и свержения конституционного строя в нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Реклама

Что именно арестовали у россиян и во сколько миллиардов это оценивают

ДБР подозревает владельцев "Татнефти" в финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Есть соответствующее уголовное производство. В его рамках бюро получило определение судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний "Татнефти". Как отмечают в ДБР, она поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Минобороны РФ.

В общем у "Татнефти" арестовали 115 объектов:

Реклама

нефтебазы;

заправочные станции;

нежилые здания;

земельные участки;

118 бензовозов и автомобилей.

Пока общая стоимость этого имущества не оценена, но примерно это может стоить более 2 млрд грн. Кроме того, на сумму около 400 млн грн у "Татнефти" арестовали корпоративные права и счета ее предприятий.

Все эти активы российской компании передадут Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Украина начала принудительно изымать имущество РФ

В начале мая Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о национализации имущества РФ. Тогда приняли решение принудительно изъять корпоративные права в размере 99,7% Проминвестбанка, принадлежащего "ВЭБ.РФ", и 100% Международного резервного банка, принадлежащего Сбербанку России.

Реклама

Также у этих банков изымут финансовые активы, в частности право требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку, Сбербанку к МР Банку и обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.

Мы также писали, что во вторник, 31 мая, лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против России, включающий, в частности, частичное эмбарго на нефть.

Читайте подробно в нашем материале, о каких санкциях договорились в ЕС и какие условия установили для частичного эмбарго на российскую нефть.

Мы рассказывали и о том, на сколько до конца года увеличатся цены в Украине.