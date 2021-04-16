Россия шантажирует Украину высылкой 150 тысяч заробитчан-нелегалов

МВД РФ решило, что миллион нелегальных мигрантов из других стран СНГ – это очень много.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что Украина и страны СНГ должны в течение двух месяцев забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе к ним будут приняты меры вплоть до закрытия границ.

Об этом сообщает российское агентство Интефакс.

По словам Горового, в РФ незаконно пребывают миллион граждан других государств. 150 тысяч из них – украинцы.

Кроме нашей страны, много нелегалов из Узбекистана – 332 тысячи, Таджикистана – 247 тысяч, Азербайджана – 120 тысяч, Киргизстана – 115 тысяч, Армении – 61 тысяча, Молдовы – 56 тысяч и Казахстан – 49 тысяч.

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Напомним, правительство РФ в 2015 году расширило список видов экономической деятельности, которых коснулись ограничения по количеству занятых в них иностранцев.

Кроме того, Федеральная миграционная служба РФ с 2015 года ужесточила правила пребывания для украинских мигрантов.

Также напомним, что в 2020 году Россия входила в ТОП-5 стран, откуда в Украину поступали средства заробитчан (около 7% всех денег). В то же время Россия была на первом месте по объемам выведенных из Украины трудовыми мигрантами средств (30%).

А тем временем в Европе ждут рабочие руки из Украины:

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