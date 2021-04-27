Россия отказывается доллара: больше 50% экспорта уже ушло в другие валюты

РФ активизирует торговлю с Китаем, он тоже поддерживает дедолларизацию внешней торговли. Главная причина – страх перед санкциями

Россия впервые получила меньше 50% доходов от экспорта в долларах США. На это повлияла активизация торговли РФ с Китаем – эти страны давно хотят отказаться от использования доллара при расчетах друг с другом. Но, несмотря на стремление Москвы и Пекина торговать за рубли и юани, сейчас более трех четвертей их расчетов проводится в евро.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, доля евровалюты в объеме российского экспорта выросла больше чем на десять процентных пунктов и составляет 36%.

Bloomberg, ЦБ РФ

"Множественные раунды санкций и постоянная угроза грядущих побудили Россию искать пути изоляции своей экономики от влияния США", - отметили аналитики агентства.

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О желании России отказаться от использования мировых платежных систем, контролируемых западом, а при расчете с другими странами и от доллара ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он объяснял, что таким образом в РФ хотят снизить риски введения санкций со стороны США и ЕС.

К слову, недавно США ввели новые санкции против России. Ограничения затронули операции с российским госдолгом.