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США ввели новые санкции против России

15 апреля, 15:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Джозеф Байден подписал указ, направленный на обуздание агрессивной политики Москвы

США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.

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Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

В тренде
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Распоряжение посылает РФ сигнал о том, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Россию стратегически и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. Это включает:

  • усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в США, ​​их союзниках и партнерах;
  • участие в злонамеренных кибердействиях против США, их союзников и партнеров и содействие их осуществлению;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
  • ведение экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов;
  • подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушают устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

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санкции против России Джо Байден

Источник: Сегодня

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