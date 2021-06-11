Россия готовится к запуску "Северного потока – 2". Как изменятся цены в Украине, если это случится

11 июня газопровод начали готовить к заполнению топливом – если его запустят, Украину ждут большие убытки

Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель собралась в США, чтобы убедить президента США Джо Байдена не блокировать запуск "Северного потока-2". Если транзит через Украину остановят, бюджет потеряет миллиарды долларов, а суммы в платежках украинцев возрастут.

"Сегодня" выясняли, к чему готовиться украинцам.

В течение этого года газопровод может полноценно заработать. Украине это чревато большими убытками.

Мощности нашей газотранспортной системы сейчас уже используют наполовину, а ее содержание – удовольствие недешевое. Поэтому даже если Россия будет придерживаться контракта и еще два года гонять газ через нашу ГТС – Украина будет выходить разве что в ноль. А если транзита не будет вообще – то убытки составят до трех миллиардов долларов в год. И почувствует это каждый житель страны – из-за больших цены в платежках.

"В платежке есть цена газа как товара и транспортировка – 1,5 – 1,8 грн. В этих 1,8 грн 10 копеек – это транспортировка по магистральным газопроводам. Мы через 3-4 года придем к ситуации, когда эти 10 копеек могут превратиться в гривну. Подорожание газа влечет за собой большие цены на все товары. Но в России может не выйти обойти Украину", – сказал член Экономического клуба Олег Пендзин.

Именно из-за санкций США строительство газопровода растянулось на пять лет вместо трех запланированных Россией. Компании, которые прокладывали трубы морским дном, еще при Трампе сворачивали работы. И при Байдене Госдеп называет российский газопровод угрозой энергетической безопасности ЕС и Украине.

Подробно о работе газопровода Джо Байден и Ангела Меркель будут говорить на отдельной встрече. Переговоры пройдут в Вашингтоне 15 июля.

Напомним, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат накладывать санкции против лиц и компаний, реализующих "Северный поток – 2".

Также в Белом доме ранее заявили: нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он уже готов.