РФ ищет альтернативные пути: поможет ли криптовалюта обойти санкции

Ликвидность крипторинки в РФ – мизерная / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия не сможет перехитрить международные санкции посредством криптовалют. Аналитики агентства Moody's убеждены, что ликвидность такого рынка в стране-агрессоре слишком низкая, размер операций мизерный.

Криптобиржи начинают придерживаться буквы закона. Но все ли платежи в крипте теперь под зорким глазом, читайте в материале "Сегодня".

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Виртуальная валюта

Штрафы за использование криптовалюты и запрет рынка виртуальных активов: так Центробанк России пытался обуздать развитие цифровых финансов незадолго до войны в Украине. Несмотря на яростную критику крипты, уже в апреле Федеральная налоговая служба РФ разрешила российским компаниям производить экспортно-импортные операции в виртуальной валюте. Мол, это единственный шанс совершить платежи с внешними партнерами.

В Кремле предложили использовать биткоины как средство расчета при продаже нефти и газа. Впрочем, ведущие криптобиржи оказались не в восторге от такого предложения.

Уважая международные санкции, Coinbase закрыла более 25 000 российских кошельков, потому что те были связаны с незаконной деятельностью. Coinbase также предупредила клиентов из страны-агрессора, что до 31 мая они должны вывести средства с виртуальных счетов или доказать, что это не подсанкционные активы. Иначе с кровными придется распрощаться.

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В прошлом месяце одна из крупнейших по объему торгов криптобиржа Binanceограничила доступ россиян к своим сервисам. Речь идет о клиентах со счетами более чем в 10 000 евро.

Мизерная ликвидность

Так что дальше правительственных деклараций дело не пошло. Рынок криптовалюта России оказался ограниченным с мизерной ликвидностью. Например, на бирже конвертация пары: рубль/биткоин составляет примерно 200 тысяч долларов. На внебиржевых торговых сервисах – примерно 30 млн долларов в день. Разница ощутима.

Россия споткнулась о собственную идею. Сейчас криптобиржи активно бросили силы на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. В противном случае их деятельность в цивилизованном мире будет запрещена. Сейчас есть все возможности:

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отслеживать незаконные транзакции;

следить за их движением;

при необходимости, блокировать.

Минфину США пришлось даже ввести ограничения против ряда криптобирж, которые сотрудничали со страной-агрессором. В частности, самую большую даркнет-платформу Hydra Market.

Крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи также приступили к блокированию российских IP-адресов. Об этом сообщает южнокорейская информационное агентство Yonhap. В Upbit отмечают, что выполняют рекомендацию Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Биржа заявила, что может отклонить запросы на снятие средств, если окажется, что они связаны с Россией Другая корейская биржа Gopax заморозила около 20 аккаунтов российских пользователей. Bithumb и Korbit также заблокировали доступ с российских IP-адресов, – пишет агентство.

Пути обхода санкций

В комментарии "Сегодня" экономический обозреватель Андрей Яницкий рассказал, что крипторинок для россиян – не вспаханная нива. По его словам, они ищут другие пути – создают посреднические компании, как в случае с продажей оружия концерном "Калашников" в США, а у подсанкционных олигархов есть при себе доверенные люди, которые платят за них, то есть выполняют роль "живых кошельков".

"Криптовалютами преимущественно пользуются люди, которые использовали этот инструмент по-прежнему до большой войны. Это инструмент для вывода из страны сомнительных или даже преступных доходов, для денежных переводов, а не для инвестиций. Сейчас эти люди просто начали делать это активнее, поскольку сама Россия ввела ограничения на вывод наличной валюты", – отметил Яницкий.

Эксперты отмечают, что Северной Корее, Венесуэле и Ирану пока удается уклоняться от санкций и скрывать состояние с помощью криптовалют. Впрочем, прозрачность системы блокчейн на которой базируются криптобиржи, все больше усложняет попытки избежать санкций.

Ремень будет затягиваться довольно быстро

Россия не может заменить криптовалютой сотни миллиардов долларов своих внешних расчетов, ведь крипты нужно накупить на миллиарды бюджетных рублей. Риски потерять все до копейки велики. Кроме этого, в Центробанке до сих пор нет понимания, что такое криптовалюта и как ею можно пользоваться для нужд государства. В стране банально не хватает профессионалов: Кремль или всех пересажал, или они просто покинули страну.

"Новичкам я бы не советовал идти в крипту, потому что это сложно и там много мошенников. Курс крипты не является стабильным, легко можно потерять часть средств не только через комиссии, но и через курс. Финансовый мониторинг стран мира начал обращать внимание на работу криптобирж. И уже были сообщения о блокировании российских счетов на биржах, но еще остается прямой P2P (человек к человеку – ред.) обмен без бирж", – пояснил Андрей Яницкий.

Так что в условиях санкций криптовалюта – неэффективна и не выгодна для России. В этом убеждены и в международном агентстве Moody's. Следовательно, одна из лазейок, в которую Кремль хочет прошмыгнуть со своими внешними платежами и избежать неизбежного дефолта, – закрывается!

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