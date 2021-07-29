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Ревизоры МВФ собрались в Украину – когда ждать миссию

29 июля, 09:35

Ксения Капустинская

Глава Международного валютного фонда считает разговор с Владимиром Зеленским конструктивным

Георгиева и Зеленский пообщались по телефону / Фото: AFP, Twitter, president.gov.ua

Директор распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева после конструктивного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре.

Об этом заявила директор распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Надеемся на продуктивное участие в нашей работе по остающимся вопросам во время миссии в сентябре", – написала Георгиева в Twiiter, назвав беседу с Зеленским конструктивной.

Твит Георгиевой после разговора с Зеленским

История вопроса

Напомним, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by. Решение обычно в принимается в течение нескольких месяцев, а время действия программы истекает.

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При этом Украина все же сможет безболезненно пройти пик выплат по государственному долгу в сентябре 2021 года. В этом стране помогут деньги МВФ, направленные по другой программе. Речь идет о 2,7 млрд долларов в рамках общего распределения SDR. Средства предназначены для помощи в преодолении последствий коронакризиса. Украина вошла в список стран, которые получат поддержку.

Недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия. Его принятие является одним из условий получения транша МВФ:

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Источник: Сегодня

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