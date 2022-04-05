Ресурсы заканчиваются? Что происходит с военной промышленностью в России

Россия пока еще не ощутила на себе весь эффект от санкций за вторжение в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У современной России запас прочности намного меньше, нежели когда-то у Советского Союза, поэтому санкции против РФ за вторжение в Украину уже работают отлично.

Об этом в ходе телемарафона "Говорит Украина" сказал публицист, участник войны на Донбассе Евгений Дикий.

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Он объяснил, что санкции — механизм, который срабатывает на определенном временном промежутке, когда экономика подсанкционной страны резко сокращается и дальше идет накопительный эффект.

По его словам, эффект от введенных санкций уже есть — в РФ полностью остановилась военная промышленность.

"Санкции нам уже дали в военном смысле, это остановка российской военной промышленности. Это очень важно. То есть сейчас нам на головы летит запас бомб и ракет, накопленный, к сожалению, за очень долгие годы. Этот запас не маленький, но на смену этим бомбам и ракетам новые уже не производятся", — рассказал Евгений Дикий.

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При этом эксперт отметил, что импортозамещение, которым так часто хвалятся в РФ в последнее время, — это миф. Из-за отсутствия технологий экономика России может производить только автоматы Калашникова, но не остальную хваленую технику.

"Когда мы разбираем, например, сбитые российские беспилотники, вот беспилотник как бы российский, но почти ни одной российской детали мы в нем не находим. Они все из разных стран. Российской была только конечная сборка. Россия, в принципе, не обладает технологиями производства микрочипов. И в этом смысле санкции уже напрямую влияют на нашу войну", – говорит он.

Тем не менее серьезного обвала российской экономики пока не произошло. Но Евгений Дикий уверен, что для этого нужно чуть больше времени. Смертельным ударом для РФ может стать полный запрет на импорт энергоносителей.

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"Экономика путинской России — это экономика большой бензоколонки. Точно так же, как экономикой большой бензоколонки был Советский Союз. При всех надутых щеках, при всех рассказах о том, как там работают самые разные сектора. А в реальности оказывается, что единственным источником и валюты, и всех импортных товаров являются только нефть и газ", — подытожил Дикий.

Новые санкции против РФ

Как ожидается, уже 6 апреля послы стран Евросоюза встретятся для того, чтобы обсудить запуск дополнительных санкций против России.

Кроме эмбарго на энергоресурсы из России, могут запретить использовать порты ЕС кораблям агрессора. Планируется наложить также ряд индивидуальных ограничений.

"Сегодня" уже рассказывали, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал запрет импорта энергоносителей из РФ, и писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию помочь в войне против России.