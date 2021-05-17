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Смена места регистрации онлайн и электронные петиции – в "Дії" появились новые услуги

17 мая, 13:35

Виктория Барановская

Ими можно будет воспользоваться вскоре, после очередного обновлений, на сайте и в мобильном приложении "Дія"

Фото: "Дія"

В понедельник, 17 мая, Министерство цифровой трансформации Украины на Diia Summit 2.0 презентовало новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на сайте и в мобильном приложением "Дія".

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Какие функции появились:

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Президент подчеркнул, что это лишь часть цифровых государственных услуг, которые можно получить в "Дії".

"Вместо 10 кабинетов – один сайт. Вместо длинных очередей – несколько кликов. Делаем Украину современным цифровым государством вместе", – подытожил президент.

Ранее мы сообщали, что владельцы бумажных паспортов-книг смогут воспользоваться услугой регистрации места проживания онлайн через портал или приложение "Дія". Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Пока так называемая электронная прописка работает только для украинцев с ID-картами.

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