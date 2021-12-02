Повышение зарплат и увеличение расходов на оборону: рассказываем все, что нужно знать о госбюджете-2022

Верховная Рада 2 декабря во втором чтении приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Документ предусматривает более 50 миллиардов гривен дополнительных доходов и расходов.

Соответствующий законопроект №6000 поддержали 268 народных избранников.

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Принятие закона

"Со времени подготовки проекта бюджета произошли существенные изменения в части пересмотра макроэкономических предположений и наметились основные тренды и риски, которые будут влиять на бюджет следующего года", – сказал перед голосованием министр финансов Сергей Марченко.

Министр пояснил, что деньги в бюджет будут поступать в результате:

налога на прибыль предприятий – на 21 миллиард гривен;

отечественного НДС – на 13 миллиардов гривен;

импортного НДС – на 6,5 миллиарда гривен;

акцизного налога – на 2,7 миллиарда гривен;

экологического налога – на 1,7 миллиарда гривен;

роста рентной платы за пользование недрами природного газа и нефти на 24 миллиарда гривен.

В целом расходы госбюджета достигают 1 триллиона 521 миллиарда гривен, а доходы – 1 триллион 332 миллиарда гривен. В то же время, предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.

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В документе учтен рост зарплат медикам, обеспечение жильем ветеранов, увеличение стипендий студентам, рост расходов на инклюзивное образование, продолжение масштабной цифровизации населения и подготовка к всеукраинской переписи населения, развитие инфраструктуры обеспечения сектора безопасности и обороны и другие важные расходы.

Что заложено в бюджет?

Повышение зарплаты врачам – для них минимальной будет 20 тысяч гривен. А также увеличили до 7,3% ВВП расходы на образование.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмигаль, до сих пор ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как будет в 2022 году. 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов – это именно инвестиции в развитие экономики. Предусмотрены средства и на программы льготного кредитования, и доступную ипотеку для всех украинцев.

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Курс доллара – в документе заложено, что доллар будет на уровне 28,6-28,7 грн/долл. до конца 2022 года. Инфляция составит – 6,2%,

С 1 октября вырастет минимальная зарплата на 200 гривен – до 6700 гривен, а минимальная пенсия на 8,2% должна повыситься. Индексация запланирована на 1 июля и 1 декабря

Инфраструктура – около 25 миллиардов

поддержка железнодорожного транспорта – 4,3 миллиарда;

обустройство государственной границы – 1,1 миллиарда;

развитие аэропортов и создание национального авиаперевозчика – 4,4 миллиарда;

строительство и реконструкция новых учреждений здравоохранения и образования, спортивных площадок и дворцов спорта – 9 миллиардов;

развитие национальных природных парков и заповедников и туристической инфраструктуры – 500 миллионов.

Отдельные отрасли экономики – более 8 миллиардов

техническое переоснащение и модернизацию государственных угольных предприятий – 400 миллионов;

выплаты вакцинированным украинцам – 3 миллиарда;

запуск работы Фонда частичного гарантирования кредитов сельскому хозяйству – 200 миллионов;

компенсацию процентных ставок по кредитам и договорам в области машиностроения 1 миллиард;

стимулирование развития индустриальных парков – 400 миллионов;

реконструкцию и восстановление системы мелиорации 1 млрд;

реализацию общегосударственной программы "Питьевая вода" – 1 миллиард;

создание центров креативной индустрии – 200 миллионов.

Здравоохранение – дополнительно 3,1 миллиарда

повышение зарплат медработникам, не подпадающим под право медицинских гарантий 2 миллиарда;

централизованная закупка медицинского оборудования – 244 миллиона;

предоставление высокоспециализированной медицинской помощи закупке лекарственных средств – 300 миллионов;

выплаты медработникам в связи с переездом на новое место работы и переквалификацию – 100 миллионов.

Образование и наука – дополнительно 2 миллиарда

обеспечение образовательных учреждений учебниками – более 500 миллионов;

создание президентского университета – 400 миллионов;

реализацию программы "Здоровая Украина" – 150 миллионов;

развитие материально-технической базы учебных заведений, проведение исследований научными учреждениями – 200 миллионов;

развитие научной инфраструктуры – 190 миллионов.

На что еще выделили деньги?

Физическая культура и спорт – дополнительно 1 миллиард. Денежные средства потратят на развитие баз олимпийской подготовки и реабилитацию детей с инвалидностью.

5 миллиардов уйдет в поддержку культуры. А именно на проект "Великая реставрация", киноиндустрия и книгоиздательское дело и популяризация украинской литературы.

На цифровизацию увеличат расходы на 1,8 миллиарда гривен, а в поддержку местных властей по теплоснабжению будет дополнительно выделено около 1,5 миллиарда гривен. Расходы на национальную безопасность и оборону возрастут на 3,7 миллиарда гривен.

Дополняется...