Рада ввела налоговую амнистию. Когда простят теневые доходы и сколько это будет стоить

Парламент принял во втором чтении ключевой законопроект для внедрения в Украине нулевой декларации

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Верховная Рада Украины дала добро на проведение налоговой амнистии для украинцев. "Прощать" теневые доходы и имущество будут с помощью так называемой нулевой декларации. Это предусматривает законопроект № 5153, который парламент принял во втором чтении 243 голосами.

Этот законопроект – ключевой в проведении налоговой амнистии, он определяет ее основные принципы. В пакет необходимых документов также входят № 5155, 5156. В них прописаны технические детали.

Сроки налоговой амнистии

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го.

В этот период будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц.

Ставки сбора с декларирования

ᐅ 5% с валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине (альтернатива: 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно);

ᐅ 9% с валютных ценностей, размещенных за рубежом (альтернатива: 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно);

ᐅ 2,5% с государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 сентября 2021 до 31 августа 2022 года (альтернатива: 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно).

ᐅ квартиру общей площадью до 120 кв. м или дом до 240 кв. м;

ᐅ нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;

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ᐅ земельные участки, размер которых не превышает 2 га для ведения личного сельского хозяйства, 12 соток для садоводства, 25 соток в селах, 15 в поселках и 10 в городах для строительства домов, 1 сотка – для гаража;

ᐅ личное транспортное средство (кроме легкового авто с объемом двигателя более 3000 куб. см и/или рыночной стоимостью свыше 375 минзарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);

ᐅ другие активы стоимостью менее 400 тыс. грн.

Кто может принять участие:

ᐅ физические лица – резиденты, в том числе самозанятые;

ᐅ физлица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Напомним, накануне парламент вернул уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников: