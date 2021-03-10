В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать

Если Верховная Рада примет президентские законопроекты о "нулевой декларации" (или "налоговой амнистии"), украинцы смогут легализовать "черные" и "серые" доходы и имущество. Сайт "Сегодня" разобрался, о чем именно идет речь.

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Декларированию подлежат:

валютные ценности (кроме наличных);

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество;

части (паи) в имуществе юрлиц.

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Можно не декларировать:

квартиру общей площадью 120 кв. м;

жилой дом площадью 240 кв. м;

нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;

земельные участки, размер которых не превышает норм бесплатной передачи (для ведения личного сельского хозяйства – 2 га, для садоводчества – 12 соток, для строительства жилого дома – не более 25 соток в селах, 15 соток в поселках, 10 соток в городах, для гаража – не более 1 сотки);

одно транспортное средство личного некоммерческого пользования (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 3000 куб. см и/или рыночной стоимостью свыше 375 минимальных зарплат , мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);

, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера); другие активы суммой менее 400 тыс. грн.

Сколько платить?

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За эти объекты нужно будет платить специальный сбор (налог). Если предмет декларирования находится в Украине – это 5% его стоимости (кроме валютных ценностей на банковских счетах). Если за границей – 9% его стоимости.

За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.

Более подробно о нулевой декларации узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларация.

Также о возможных новшествах смотрите в сюжете:

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