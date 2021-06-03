Рада ввела "налог на Google" – для украинцев подорожают приложения и подписки

Международные компании должны будут платить 20% НДС за свои услуги, расходы переложат на конечных потребителей контента

Подписки на контент станут дороже / Фото: НБУ, ixbt.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4184, которым вводится так называемый налог на Google. Он предусматривает обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС. Законопроект поддержали 283 депутата.

НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги. Соответственно, для конечных потребителей подорожают:

подписка на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);

платные приложения в Google Play или App Store;

платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

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"У нас есть много международных компаний, которые предоставляют украинцам платные услуги. Например, платную подписку. У того же Google есть премиум-подписка на YouТube, есть платные функции у Facebook или Viber: стикеры, звонки на стационарные телефоны. Сейчас украинцы платят деньги за эти услуги, но с них никаких налогов не взимается. А этот законопроект вводит для таких платежей 20%-ный налог", – объяснял сайту "Сегодня" digital-адвокат Андрей Шульгин.

Напомним, представители бизнеса и эксперты считают, что власти нужно найти пути наполнения бюджета, не увеличивая налоговое давление на экономику.

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