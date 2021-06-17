Рада разрешила "Нафтогазу" выбивать компенсацию из "Газпрома"

Парламент без обсуждения одобрил законопроект об изменениях в закон "Об исполнительном производстве"

"Нафтогаз" намерен снова судиться с "Газпромом" / Фото: Сегодня

Верховная Рада без обсуждения приняла за основу правительственный законопроект, позволяющий "Нафтогазу Украины" взыскать с российского "Газпрома" компенсацию. За законопроект № 5267 проголосовали 308 депутатов, сообщает "Сегодня".

Как объяснил перед голосованием председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, законопроект "нужен, чтобы мы могли требовать деньги от "Газпрома" по компенсации для НАК "Нафтогаз Украины". Документ вносит изменения в закон "Об исполнительном производстве".

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина готовит новый иск к "Газпрому" в Стокгольмский арбитраж. Дело в том, что "Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину. "Нафтогаз" намерен изменить эту ситуацию.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - отмечал Витренко.

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К слову, ранее в России заявляли, что не откажутся от транзита газа через Украину и даже хотят новый контракт.

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