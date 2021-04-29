Рада назначила нового министра энергетики. Кто такой Герман Галущенко

Украина получила полноценного главу Министерства энергетики после года жизни с исполняющими обязанности

Новым министром энергетики Украины стал вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко. Это первый полноценный глава Минэнерго более чем за год – с марта 2020 года на этой должности находились только исполняющие обязанности. Их полномочия были ограничены – и.о. не может голосовать на заседании Кабинета министров.

Такое решение по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла Верховная Рада 305 голосами. Ранее кандидатуру Галущенко одобрил профильный комитет парламента. После голосования в сессионом зале Галущенко принес присягу члена Кабинета министров.

Что известно о Германе Галущенко

Герман Галущенко (47 лет) родился во Львове. Он – юрист и дипломат, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, с 2012 года преподает в этом институте. Также имеет экономическое образование.

Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua Реклама

С 6 мая 2020 года занимает должность вице-президента "Энергоатома". Это не первый его приход в компанию – в 2013-2014 годах Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома".

Кроме того, Галущенко успел потрудиться в прокуратуре, Министерстве иностранных дел. В разные годы занимал должности заместителя руководителя департамента секретариата (администрации) президента, директора департамента судебной работы Министерства юстиции.

В декларации Галущенко за 2020 год указаны:

Доходы: 1,7 млн грн за работу в "Энергоатоме", 222 тыс. грн – за работу в КНУ им. Шевченко, 3,14 млн грн – гонорары и другие выплаты, в том числе от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

Недвижимость: жилой дом в Васильковском районе (319,7 кв. м), две квартиры в Киеве 45,5 и 64,3 (кв. м), три земельных участка в Васильковском районе (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м).

Авто: Mercedes GLS-350.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Юрия Витренко с должности и.о. министра энергетики и назначил его главой "Нафтогаза Украины". Исполняющим обязанности министра энергетики был назначен замглавы Минэнерго Юрий Бойко. Фактически он пробыл и.о. меньше суток.