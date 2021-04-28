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В Раде дали зеленый свет назначению нового министра энергетики

28 апреля, 16:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кандидатуру Германа Галущенко официально обсудили на заседании профильного комитета парламента

Назначение Германа Галущенко министром энергетики поддержал комитет по вопросам энергетики и ЖКУ. Ожидается, что вопрос появится в повестке сессионного зала парламента уже завтра, 29 апреля.

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Решение комитета было принято большинством голосов, сообщает Интерфакс-Украина.

Герман Галущенко работает в "Энергоатоме" с 2013 года. С 6 мая 2020 года он занимает должность вице-президента "Энергоатома".

Герман Галущенко

Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

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Фракция "Слуга народа" 22 апреля уже обсудила кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики. Глава фракции Давид Арахамия также заявлял, что Верховная Рада готовится проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики.

При этом 28 апреля Кабмин уволил Юрия Витренко с должности и.о. министра энергетики и назначил его и.о. главы "Нафтоагаза Украины". Исполняющим обязанности министра энергетики теперь назначен замглавы Минэнерго Юрий Бойко.

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