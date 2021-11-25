Работать как раньше не получится: для бизнеса в желтой зоне ввели жесткие ограничения

В Украине ввели жесткие ограничения для общественных мест в "желтой зоне" / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже с 1 декабря бизнес в Украине не сможет самостоятельно выбирать модель своей работы в желтых зонах адаптивного карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге 25 ноября и отметил, что это предусмотрено изменениями в карантинное постановление №1236.

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Таким образом, с первого дня зимы посещать общественные заведения в населенных пунктах желтой зоны можно будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий сертификат.

Подходит также сертификат об выздоровлении и отрицательном ПЦР-тесте, отметил глава Минздрава и добавил, что эта норма распространяется и на чиновников, а также сотрудников.

"Ужесточение правил для невакцинированных нужно для снижения нагрузки на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – сказал Ляшко во время пресс-конференции.

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В Украине усилили карантин

24 ноября в Украине ужесточились карантинные ограничения для регионов желтой зоны. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Теперь в этих регионах, кроме ограничений для бизнеса, будут действовать следующие правила:

желтый сертификат больше не действует 120 дней, а всего 30;

сертификаты теперь обязательно нужно сканировать через приложение "Дія", а не просто визуально проверять;

штраф за отсутствие такой проверки может варьироваться от 34 до 170 тысяч гривен.

Ранее "Сегодня" разбирались, к чему готовиться малому и среднему бизнесу в красных зонах.

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