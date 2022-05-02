Работа в Польше без знания языка: где и сколько можно заработать

Украинцы могут работать за границей без знания языка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине многие вернулись из заработков домой. Следовательно, в Польше возникли проблемы с рабочей силой. Однако количество беженцев тоже растет, и уже другие кандидаты готовы работать в этой стране на других местах.

При этом не все украинцы знают польский, а количество вакансий без требования знания языка меньше. "Сегодня" пересмотрели, что это за вакансии и какую зарплату предлагают работодатели.

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Зарабатывать можно до 40 тыс. грн в месяц

Одна из актуальных вакансий – рабочий в теплице. Ищут трех человек для сбора овощей. Язык знать необязательно, а плату предлагают от 4 до 5 тыс. злотых (27 310 грн – 34 138 грн).

Еще один вариант – работник на склад овощей и фруктов. Час работы оплачивают 14,5 злотых (почти 100 грн), в условиях предусмотрены 10-12 рабочих часов (280-340 часов в месяц). В обязанности входит:

упаковка овощей в коробки;

размещение коробок на поддоны;

сортировка, контроль качества;

этикетирование.

Есть работа и для строителей. Предлагают 10-12-14 рабочих часов с оплатой 16-22 злотых в час (109-150 грн). Строить нужно фундаменты для торговых центров. В этом случае знание языка необязательно, но приветствуется.

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Также можно работать на фабрике окон. В обязанности входит сборка металлопластиковых окон, монтаж креплений и деталей окна и контроль качества. Работодатель не требует знания языка, а платить готов от 1 200 до 1 400 долларов в месяц (около 36 419 – 42 489 грн).

Также мы нашли вакансии для специалистов по подбору персонала в Варшаве. Большая компания, работающая в Польше, Украине, Чехии, Словакии и Германии, ищет человека, который будет подбирать персонал. Знать польский необязательно, общаться нужно на русском. Приветствуется также знание английского языка. А зарплата 26-27 злотых в час (177-184 грн).

Где больше всего нуждаются в рабочей силе в Польше

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в основном в Польше предлагают работу, ориентированную на мужчин, поскольку предприятия нуждаются именно в их силе. Однако из-за большого наплыва беженцев, а именно женщин, работодатели пытаются переформатировать свою работу под них.

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Так, по данным europeservice, украинским женщинам предлагают следующие вакансии:

работник предприятия Balcerzak в городе Слава (заработная плата 119-150 грн за час нетто, проживание предоставляется, график 6 дней в неделю по 10 часов);

работник на производство мясной продукции в Познани (заработная плата 35 700-42 000 грн, график 6 дней в неделю по 10-12 часов, проживание предоставляется);

работник на производство электрических пучков в Люблине (заработная плата 115 грн в час, график 5-6 дней в неделю по 12 часов в день, проживание предоставляется).

Также украинцы ищут работы, где не обязательно владение польским языком в совершенстве. В основном это компании, ориентирующиеся на русско- или украиноязычных людей, например, консультант украинцев в банке.

Раньше мы объясняли, что нужно знать украинским беженцам, которые едут в Польшу на собственном авто, а также подробно рассказывали, во сколько вам обойдется проживание, питание, жилье и т.д.