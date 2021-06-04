Путин дал понять, что Россия и дальше будет строить газопроводы в обход Украины

Строительство "Северного потока - 2" / Фото: kremlin.ru и REUTERS/Anton Vaganov

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные газопроводу "Северный поток – 2", который пошел в обход Украины.

Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуму, сообщает ТАСС.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. Рассчитываем, что логика взаимной пользы, выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", – сказал Путин.

По словам хозяина Кремля, именно многосторонние проекты способны стать значимым фактором оживления, развития глобальной экономики.

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Он добавил, что России важно использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал.

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"При этом крайне значимо сохранить, укрепить деловые, инвестиционные связи между странами. Мы признательны всем нашим партнерам за такую совместную работу, которая продолжается и в условиях пандемии, и на фоне непростой ситуации в международных отношениях", – добавил Путин.

Сайт "Сегодня" писал, что вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает запустить "Северный поток – 2" до конца 2021 года.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия находится под угрозой новых санкций против "Северного потока – 2", и это якобы связано с "проектом Запада в Украине".

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