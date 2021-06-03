Последние 100 километров. Россия объявила о скором завершении "Северного потока – 2"

В российском правительстве дали оптимистичные прогнозы на финал строительства газопровода в обход Украины

Строительство газопровода "Северный поток - 2" / Фото: Getty Images

Россия после отказа США ввести новые санкций против строителей "Северного потока – 2" рассчитывает запустить газопровод до конца 2021 года. На данный момент достроить осталось около 100 километров.

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Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

"Работа продолжается, она не останавливалась... Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий", – сказал Новак.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

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А президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США отметил, что "Северный поток – 2" – мощное оружие в руках страны-агрессора. И остановить его достройку могут только Соединенные Штаты во главе с Джо Байденом: