Продают втридорога? Сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Сколько стоит доллар 12 мая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank обновили курс валют. У некоторых он несколько отличается от зафиксированного НБУ (29,25 грн за доллар).

"Сегодня" расскажут, какой курс выставили ведущие украинские банки.

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Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 12 мая) такой:

ПриватБанк – 29,25/32,05 грн;

Monobank – 29,50/31,50 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,88 грн.

Курс евро:

ПриватБанк – 30,85/33,6 грн;

Monobank – 30,86/33,05 грн;

Ощадбанк – 30,85/33,63 грн.

Что будет с валютой в ближайшее время?

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня, что существенных валютных колебаний не ожидается, даже несмотря на то, что война до сих пор продолжается.

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Спрос на валюту не может расти физически, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы делать накопления. Кроме того, многие жертвуют гривневые сбережения участникам военных действий вместо того, чтобы покупать доллары и евро, как делали раньше, — сказал Орыщак.

Напомним, в конце апреля аналитики зафиксировали индекс американского доллара на уровне 103,93. Это рекордный показатель за последние 20 лет, то есть с 2002 года.

Раньше мы разбирались в вопросе, останется ли доллар ведущей валютой в мире и сместит ли он евро в ближайшее время.