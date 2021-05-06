Продавцам хендмейда придется не сладко. Украинцам запретили открывать магазины на Etsy

На Etsy теперь невозможно зарегистрироваться в качестве нового продавца жителям Украины и некоторых других стран

Фото: IROZ GAIZKA/AFP via Getty Images / REUTERS/Mike Segar / SAM PANTHAKY/AFP via Getty Images

Платформа для продажи хендмейд-товаров Etsy остановила регистрацию новых продавцов из Украины и около десяти других стран. Причиной стали обновленные правила платформы – магазины теперь можно запускать только пользователям из стран, в которых доступна платежная система Etsy Payments. Ни Украина, ни соседние Беларусь и Россия к числу этих стран не относятся.

Украинских пользователей, которые успели открыть магазины до 26 апреля, изменения не коснутся. Уже существующий, но закрытый магазин открыть заново не получится.

Продавцы хендмейда из Украины активно используют Etsy, чтобы продавать свои изделия по выгодным "западным" ценам. Например, если в украинских онлайн-магазинах расписной деревянный браслет продают за 300 гривен, то на Etsy – от 500 гривен.

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В Etsy уверяют, что в ближайшее время увеличит список стран с Etsy Payments. Впрочем, ни сроков, ни списка стран маркетплейс не озвучил.

Отсутствие важных для интернет-торговли платежных систем – не новая проблема для украинцев. Например, PayPal не захотел заходить в Украину, а именно эта платформа используется в большинстве частных платежей за границей. Кроме того, она нужна для оплаты работы фрилансеров и для покупок в интернет-магазинах. PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира. Но в Украине денежные переводы работают только "на выход" – отправить деньги можно, а принять нет.