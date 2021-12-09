Проблемное наследство: как с чужим имуществом не получить огромные долги

Кому придется декларировать наследство / Фото: Коллаж: Сегодня

Иногда вместе с получением наследства наследник получает не только имущество, но и обязательство задекларировать и уплатить налог за такое наследство.

"Сегодня", вместе со специалистом по вопросам налогообложения, адвокатом Адвокатского объединения "ЛЕКС ПЛЮС", Юлией Самборской разбирались, кто и когда обязан декларировать наследство.

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Налоговое законодательство сложное, в нем много отсылочных норм, сложная терминология, частые изменения законодательства. Иногда условия, после которых возникает право на наследство, приводят к тому, что наследник вообще не занимается вопросом декларирования, объясняет эксперт.

Кто декларирует наследство?

Если вы получаете наследство от членов семьи первой и второй степеней родства обязанности подачи налоговой декларации у вас не возникает.

Однако получить наследство можно не только от родных людей, поэтому нужно знать, что физические лица-резиденты, получившие наследство от физического лица-резидента, но не относятся к членам семьи первой и второй степеней родства, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и уплатить налог на доходы физических лиц.

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Здесь целесообразно объяснить кто же такие "физические лица-резиденты". В общем, это физическое лицо, проживающее в Украине.

В Налоговом кодексе Украины уточняется, что такой человек может проживать в иностранном государстве и считаться резидентом, если одновременно у него есть место постоянного проживания в Украине.

Если такой гражданин постоянно проживает в иностранном государстве, он тоже может считаться резидентом, при наличии в Украине тесных личных или экономических связей. Именно эти связи определяются в законодательстве как "центр жизненных интересов".

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Бывают случаи, когда невозможно определить государство, где был данный центр жизненных интересов, или вообще, гражданин, отписавший вам наследство, не имел места жительства ни в одном из государств мира.

"В таком случае наследодатель, по законодательству Украины, тоже будет считаться физическим лицом-резидентом, но вместе с тем должно быть доказано, что он находился в Украине не менее 183 дней в период налогового года", – говорит представительница "ЛЕКС ПЛЮС".

Однако если невозможно определить резидентский статус физического лица, используя предыдущие положения, физическое лицо считается резидентом, если оно является гражданином Украины.

То есть, если вы получаете наследство не от члена семьи первой или второй степеней родства, а от члена семьи следующих степеней родства или от физического лица, определенного резидентом Украины, то у вас возникла обязанность подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и в дальнейшем уплатить налог.

Кто платит налог с наследства

Лицами, ответственными за уплату налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство.

В так называемых "завещаниях на все имущество" очень часто используется следующая формулировка: "на случай моей смерти даю такое распоряжение: все принадлежащее мне имущество, из чего бы оно ни складывалось, но где бы оно ни находилось и вообще, все то, на что я по закону буду иметь право и что будет принадлежать мне на момент смерти, я завещаю…".

Так же часто после смерти наследодателя именно наследнику необходимо будет самостоятельно и четко выяснять перечень всего того полученного в наследство имущества.

Идеальный вариант – это когда наследодатель еще при жизни провел оценку всего имущества, указал его списке, но таких вариантов встречается один на миллион.

Налоговое законодательство, с целью налогообложения приводит четкий перечень объектов, за которые придется уплатить налог наследнику.

Таким образом, если вы наследник и физическое лицо, у которого возникла обязанность подать декларацию, следует проанализировать, что вы получили по наследству, так как объектами наследства плательщика налога являются:

объекты недвижимости;

объект движимого имущества, в том числе: предмет антиквариата или произведение искусства; природные драгоценные камни или металл, украшение с использованием драгоценных металлов и/или природных драгоценных камней; любое транспортное средство и принадлежности к нему; другие виды движимого имущества;

объект коммерческой собственности, а именно: ценные бумаги (кроме депозитного (сберегательного), ипотечного сертификата), корпоративное право, собственность на объект бизнеса как таковой, то есть, право собственности на целостный имущественный комплекс, интеллектуальная собственность или право на получение дохода от нее, имущественные и неимущественные права;

сумма страхового возмещения по страховым договорам, а также сумма, хранящаяся, соответственно, на пенсионном депозитном счете, накопительном пенсионном счете, индивидуальном пенсионном счете наследодателя – участника накопительной системы пенсионного обеспечения;

наличные или средства, хранящиеся на счетах наследодателя, открытых в банковских и небанковских финансовых учреждениях, таких как депозитные (сберегательные), ипотечные сертификаты, сертификаты фонда операций с недвижимостью.

Сколько нужно заплатить?

Налоговое законодательство не содержит отдельного определенного единого размера налога на наследство.

Ставка налога колеблется от 0% до 18% и зависит от наследника и наследодателя и от их резидентности и вместе с тем не имеет значения, где территориально находится объект, который вы получаете по наследству.

Такие доходы подлежат налогообложению военным сбором по ставке 1,5%.

Нулевая ставка применяется к объектам наследства в том случае, если они наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства или лицом, являющимся физическим лицом с инвалидностью I группы, таковы, у которого статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. .

Кроме этого, по нулевой ставке облагаются налогом объекты движимого или недвижимого имущества, наследуемые ребенком с инвалидностью.

Ставка 5% применяется, если физическое лицо-резидент получает наследство от физического лица-резидента, но не относится к членам семьи первой и второй степеней родства.

Ставка 18% применяется, если объект наследства наследуется от наследодателя-нерезидента.

Процедура декларирования

До 1 мая года, следующего за тем, в котором получено наследство, вы должны подать в налоговую инспекцию по месту регистрации налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой указывают доход в виде стоимости унаследованного имущества.

Ответ на все эти вопросы является первоочередным для определения дальнейшего механизма. Поскольку принять наследство нужно с учетом всех юридических аспектов, чтобы в конечном итоге из наследника вы не превратились в должника", – подытожила Юлия Самборская.

Проблемы с наследием могут возникнуть и в некоторых других случаях, например, если кто-то из наследников захочет обжаловать завещание и отсудить вашу долю.

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