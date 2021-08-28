ПриватБанк завершил процедуру вручения израильского иска Коломойскому

ПриватБанк завершил процедуру вручения израильского иска Игорю Коломойскому. Коллаж: "Сегодня"

Государственный ПриватБанк завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу – Вячеславу Карташову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

"Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос Украины", – пояснили в ПриватБанке.

Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.

Суть дела

18 августа ПриватБанк сообщил о намерении вручить иск бывшему главе Днепропетровской ОГА. Именно тогда было опубликовано соответствующее уведомление в газете "Голос Украины".

Государственный банк обратился в израильский Окружной суд в Тель-Авив-Яффа с иском:

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о мошеннических действиях;

незаконном присвоении средств;

отмывании средств.

В период с 2007 по 2011 годы по меньшей мере 600 миллионов долларов (около 16,5 миллиарда гривен) были незаконно выведены из банка и размещены на банковском счете в "Израильском Банке Дисконт".

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении Коломойского. Американцы подозревают, что, защищая Днепропетровскую область от агрессии России в 2014-м, бизнесмен не устоял перед соблазном воспользоваться положением топ-чиновника в личных интересах.

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении Коломойского.

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