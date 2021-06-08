ПриватБанк получил нового главу правления: что известно о Герхарде Бёше

Нацбанк согласовал кандидатуру банкира с 35-летним стажем, который последние 15 лет работал в Украине

Герхард Бьош. Коллаж "Сегодня"

Правление Национального банка Украины 8 июня согласовало кандидатуру Герхарда Бёша на должность главы правления государственного ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Это произошло по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко уверен, что профессионализм Бёша будет способствовать дальнейшему развитию банка, ведь "качественное корпоративное управление в государственных банках – безусловный приоритет Национального банка и залог эффективной работы государственных банков".

Напомним, 28 мая этого года наблюдательный совет ПриватБанка на пять лет назначила Бёша главой правления по результатам конкурсного отбора.

Читайте также: Почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку: семь причин

Реклама

О новом главе правления ПриватБанка известно, что он родился 10 апреля 1957 года в Австрии. Окончил Венский университет, магистр социально-экономических наук. Бёш является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.

Ранее Бёш успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в тому числе процессами приватизации. А с ноября 2010 года по 30 апреля 2021-го занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен Банка Аваль.

Также напомним, что 30 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Юлия Свириденко встретились с председателем наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски. Они договорились поддерживать постоянный контакт для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в тому числе, операционные вопросы деятельности ПриватБанка.

Смотрите, о чем еще рассказывали новости "Сегодня":