ПриватБанк назначил нового главу правления

Герхард Бьош. Коллаж "Сегодня"

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка. Он вступит в должность после того, как его кандидатуру согласует Нацбанк.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем", – говорится в сообщении.

Реклама

В банке подчеркнули, что Бьош ранее успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации.