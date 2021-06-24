Приложение "Дія" обновили. Что изменилось

Приложения "Дія" обновилось. Коллаж "Сегодня"
Приложение электронных госуслуг "Дія" сообщило об обновлении своих сервисов.
Об этом сообщается на Telegram-канале "Дія".
Что нового?
Для удобства в функционале разделили способ считывания цифрового документа!
В зависимости от жизненной ситуации и запроса компании показываете:
- QR-код;
- штрихкод.
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Где искать? Как пользоваться?
- открываете в "Діє" нужный документ (ID-карта или заграничный);
- нажимаете на документ, чтобы появился код;
- выбираете QR-/штрихкод;
- считывайте.
Ранее сообщалось, что приложение "Дія" должно автоматически отображать документы водителя – права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось "загнать" в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы раньше 2013-2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров.
О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":
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