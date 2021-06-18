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"Дія" подтягивает не все документы. Почему некоторые водители остались за бортом

18 июня 2021 8:58

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Что делать, если техпаспорт не стал электронными, объяснил министр цифровой трансформации Федоров

Некоторым автолюбителям нужно вручную внести техпаспорт в систему

Некоторым автолюбителям нужно вручную внести техпаспорт в систему / Фото: Сегодня, Министерство цифровой трансформации

Приложение электронных госуслуг "Дія" должно автоматически отображать документы водителя – права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось "загнать" в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы раньше 2013-2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров. При этом оформить электронные документы можно вручную.

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Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и интервью "Сегодня".

"Электронный реестр транспортных средств начал создаваться в 2013-2014 году. Тогда кинули клич всем центрам МВД, чтобы они интегрировали в эту систему все реестры, которые раньше вели в бумажном виде или в других электронных системах. Но во время интеграции произошло невероятное количество ошибок... Если нет данных в "Дія"– это значит, в реестре нет вашего авто. То есть вы ездите на автомобиле, но государство его не видит... Если что-то случится с автомобилем, вы никак не докажете, что он у вас был", – объяснил Федоров.

Он уточнил, что все новые техпаспорта сразу появляются в системе.

Как внести техпаспорт в "Дія"

Федоров рекомендует всем водителям, у которых техпаспорта не отображаются в "Дії", пройти верификацию. Это делается через бесплатный сервис – "Кабинет водителя" на сайте МВД.

Для этого нужно:

  • авторизоваться через BankID или через электронную подпись;
  • сфотографировать техпаспорт и отправить его.
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Команда, которая проводит верификацию, введет данные в реестр.

"Конверсия верификации очень высокая... Примерно 70 документов из 100 добавляют в реестр. А по остальным нужно прийти физически. Но этот процент с каждым днем все меньше и меньше", – добавил Федоров.

Напомним, ранее о украинцам разрешили проверять водительские права онлайн. Любой желающий может проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории. Для получения этой информации нужно знать только серию и номер водительского удостоверения.

А о том, сколько мы тратим, пока стоим в пробках, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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