Прикрываются важными товарами: какие компании в России нагло обманывают весь мир

Корпорации, оставшиеся в рф, прикрываются товарами первой необходимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы не останавливать продажи в России, крупнейшие пищевые и непродовольственные компании в мире прикрываются категорией "товаров первой необходимости" или "для обычных россиян".

Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

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В частности, нижеперечисленные компании заявили миру о выходе из россии, однако продолжают продавать там "необходимые" товары. Касается это и общеизвестных чипсов Lay's, лезвий для бритья Gillette, ароматизаторов воздуха Air Wick, мороженого, детской косметики, средств для лица и т.д.

Как рассказал в комментарии WSJ профессор финансов Мичиганского университета Паоло Паскуариелло, эти товары они называют "базовыми", даже если те не обеспечивают медицинскую потребность. Однако это похоже на попытку смягчить репутационные потери, которые они испытают впоследствии.

Nestle

Этот пищевой гигант имеет в России шесть заводов, из которых работают практически все, а 90% продаж произведено внутри страны агрессора.

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На компанию же работают более 7000 россиян. Несмотря на войну РФ в Украине, Nestlé не принимает во внимание давление украинских чиновников и международного сообщества.

Procter & Gamble

Товары "базовой и личной гигиены, которые нужны большому количеству российских семей и от которых зависят много людей" — так охарактеризовала эта компания товары, которыми до сих пор торгуют в российских магазинах. В их перечень входят лезвия, которые раньше занимали 70% российского рынка товаров для бритья.

В то же время цены компания (из-за подорожания сырья и логистических потерь) значительно повысила, но производство снизила и сосредоточилась на дешевых и базовых товарах. Что именно они забрали из продаж, по словам собеседников Wall Street Journal, сказать отказались.

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PepsiCo

Компания не будет продавать всем известные сладкие газированные напитки. Она имеет большой бизнес в сфере молочных продуктов в РФ и сосредоточится на производстве молока, сыра, йогуртов, детского питания и чипсов.

Reckitt Benckiser

Компания продолжила продажи линейки для удаление волос на теле Veet и ароматизаторов воздуха Air Wick.

В настоящее время компания обеспечивает работой около 1300 россиян.

Unilever

Мороженое, косметику брендов "Черный жемчуг", "Чистая линия" и "Бархатные ручки" компания продолжает продавать в РФ. Ранее компания тоже заявляла об ограничении продаж к "основным товарам ежедневного потребления, изготовленным в России, для людей внутри страны".

Продолжаются также продажи детского бренда "Маленькая фея", производящего детскую косметику вроде бальзама для губ и лака для ногтей.

Кто продолжает покупать российские энергоресурсы?

Хотя предыдущие санкции США и Запада нанесли немалый вред агрессору, что и предполагалось, но основной удар за эмбаргом на российскую нефть и газ. Однако не все готовы к такому решению.

Против эмбарго раньше высказались Германия (сейчас риторика несколько изменилась), Нидерланды и Венгрия. Неоднозначную позицию заняла Болгария, которая решила присоединиться к большинству, если поддержат санкции. В то же время за пределами ЕС с россией продолжают торговать Китай и Индия, а также Турция.

В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:

болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";

немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";

немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";

немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;

греческий Hellenic Petroleum;

итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";

венгерская нефтяная группа MOL;

польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;

датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";

нидерландский Rotterdam Refinery;

индийский Hindustan Petroleum;

индийский Indian Oil.

Раньше мы писали, что ждет белорусскую экономику из-за поддержки Кремля, а также рассказывали, что на Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский металл.